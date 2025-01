Tarifstreit: Auftakt der Tarifrunde für Volksbanken

1 Gehaltstarifrunde für die Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Auf dem Tisch liegt die Forderung nach einem deutlichen Gehaltsplus. Die Gewerkschaft DBV sieht sich durch jüngste Abschlüsse im Bankgewerbe bestärkt.









Langen - Für gut 135.000 Beschäftigte der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland geht es von diesem Mittwoch an ums Geld. Der Deutsche Bankangestellten Verband (DBV) fordert in der Tarifrunde eine Erhöhung der Gehälter um 13,45 Prozent. Sollten die Arbeitgeber darauf bestehen, dass der neue Tarifvertrag länger als zwölf Monate läuft, will die Gewerkschaft noch einen Aufschlag erstreiten.