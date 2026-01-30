Kommunale Verkehrsbetriebe: Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Nahverkehr auf

Am Montag drohen in vielen Städten Ausfälle im Nahverkehr. Verdi ruft zu Warnstreiks auf, um in Tarifverhandlungen Druck zu machen - und geht davon aus, dass der Verkehr zum Erliegen kommt.
Berlin - Fahrgäste in zahlreichen deutschen Städten müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen von parallel laufenden Tarifverhandlungen für den Tag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks bei kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. Es sei davon auszugehen, dass in den betroffenen Betrieben der Verkehr zum Erliegen komme.