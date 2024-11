Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Verdi lässt sich von Finanznöten der Kommunen nicht bremsen

1 Verdi-Chef Frank Werneke rechnet nicht mit einer Eskalation in der Tarifrunde. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Gewerkschaft Verdi sieht die wachsenden Haushaltslöcher der Kommunen nicht als Grund für Zurückhaltung in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Und dass mittendrin Bundestagswahlen stattfinden, sei kein Hindernis für einen Abschluss.









Die Haushaltslage der Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich „in einer beispiellosen Abwärtsspirale“, klagen die Kommunalverbände im Südwesten. Die „massive Schieflage“ werde 2025 anhalten; die finanzielle Handlungsfähigkeit sei gefährdet. Doch die Gewerkschaft Verdi will in der am 24. Januar startenden Tarifrunde für Bund und Kommunen nicht zurückstecken.