Beginn der Warnstreiks: Vier Prognosen für die Metalltarifrunde

1 Protestiert wurde schon zur zweiten Verhandlungsrunde in Ludwigsburg – nun geht es mit den ersten Warnstreiks richtig los. Foto: Matthias Schiermeyer

In der Metall- und Elektroindustrie rollt die erste Warnstreikwelle. Dennoch sind sich IG Metall und der Arbeitgeberverband in den Verhandlungen näher, als es den Anschein hat. Vier Thesen, wie es mit der Tarifrunde weitergeht.









Link kopiert



Die Metalltarifrunde erreicht den ersten Höhepunkt: Die IG Metall dringt auf eine kurze, aber machtvolle Warnstreikphase. Zum Auftakt am Dienstag legen die Beschäftigten bundesweit in mehr als 100 Betrieben die Arbeit nieder, im Südwesten zum Beispiel bei Porsche in Zuffenhausen oder bei Bosch in Reutlingen. Es zeichnet sich ab, wie die Verhandlungen verlaufen könnten. Dazu vier Prognosen.