Tarifkonflikt: Verdi ruft zu Warnstreiks im Hamburger Hafen auf

1 Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Hamburger Hafen zu Warnsteiks auf, Foto: Christian Charisius/dpa

In den Tarifverhandlungen für die Seehäfen will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ganztägige Ausstände sollen ab Dienstag den Hafenbetrieb treffen.









Link kopiert



Hamburg/Berlin - Die Gewerkschaft Verdi ruft zu ganztägigen Warnstreiks im Hamburger Hafen auf. Mit Arbeitsniederlegungen an diesem Dienstag und Mittwoch solle in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Seehäfen der Druck auf die Arbeitgeber steigen, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit. Die Warnstreiks sollen am Dienstag mit der Frühschicht beginnen, hieß es. Die Beschäftigten seien aufgerufen, zunächst dezentral vor ihren Betrieben im Hamburger Hafen zu streiken, am Mittwoch werde es eine Demonstration durch die Stadt geben.