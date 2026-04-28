Tarifkonflikt: Verdi ruft zu Warnstreiks bei der Postbank auf

Kundinnen und Kunden der zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Postbank müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft will ihren Tarifforderungen mit Warnstreiks Nachdruck verleihen.
Frankfurt/Bonn/Berlin - Verdi erhöht mit Warnstreiks den Druck in den Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank. Für diesen Donnerstag (30.4.) und Samstag (2.5.) ruft die Gewerkschaft bundesweit Beschäftigte der Postbank Filialvertrieb AG dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Damit drohen Einschränkungen in den Filialen der Postbank.