Tarifkonflikt öffentlicher Dienst: Tarifgespräche für öffentlichen Dienst vor der Entscheidung?

1 Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst könnten am Sonntag ein Ende nehmen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Seit Freitag sitzen Arbeitgeber und Gewerkschaften schon zusammen. Es geht um die Einkommen von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten. Kommen die Unterhändler voran?









Link kopiert



Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gehen in Potsdam in den möglicherweise entscheidenden Tag. Unterhändler der Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund kamen am Morgen erneut mit den Vertretern von Bund und Kommunen zusammen. Sie verhandeln bereits seit Freitag. Dem Vernehmen nach gibt es zumindest geringe Fortschritte. Konkrete Informationen drangen aber nicht nach außen. Die Einigungschancen sind offen.