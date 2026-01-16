Tarifkonflikt im Südwesten: Sorge vor Streiks im Nahverkehr – auch in Stuttgart

Die kommunalen Arbeitgeber in Baden-Württemberg wollen die Gewerkschaft Verdi noch vor Beginn der Tarifrunde im Nahverkehr bremsen: Streiks wären aktuell besonders schädlich.
Der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) befürchtet schon bald streikbedingte Ausfälle im Nahverkehr des Landes. Grund sind die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi, die am Dienstag beginnen und womöglich ab Anfang Februar zu Stillstand führen könnten. Betroffen wären die Verkehrsunternehmen in Stuttgart (SSB), Esslingen (SVE), Baden-Baden, Konstanz, Freiburg, Heilbronn und Karlsruhe.