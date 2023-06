Die Gewerkschaft Verdi legt im Tarifkonflikt nach: An diesem Freitag stehen weitere Warnstreiks im baden-württembergischen Handel an.

Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels sowie des Großhandels ruft die Gewerkschaft Verdi für diesen Freitag erneut in mehreren Städten des Landes zu ganztägigen Warnstreiks auf. Aktionen soll es in Stuttgart und Umgebung, Reutlingen, Göppingen, Mannheim-Heidelberg, Karlsruhe-Pforzheim, Ulm, Freiburg und Konstanz geben.

Auch mehrere Edeka-Lager betroffen

Im Visier hat die Gewerkschaft unter anderem die Unternehmen Kaufland, H&M, Ikea, Galeria Karstadt Kaufhof, Primark, Zara und Obi. Zudem wird im Großhandel an mehreren Edeka-Lagerstandorten gestreikt. Betroffen sind die Lager in Heddesheim, Ellhofen und Balingen sowie eine Edeka-Foodservice-Filiale in Schorndorf.

Die jüngsten Aktionen hatte es vor zwei Wochen gegeben. Die zweite Verhandlungsrunde im Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg war am 17. Mai ergebnislos zu Ende gegangen. Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 15 Prozent über zwölf Monate, die Verdoppelung der Sozialzulagen sowie die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages.

Nächste Verhandlungsrunde erst in zwei Wochen

Der Einzelhandelsverband bietet bei einer Laufzeit von 24 Monaten eine Erhöhung der Gehälter um insgesamt 7,5 Prozent in drei Stufen an. Zudem sollen die rund 490 000 Beschäftigten im Südwesten eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 1000 Euro erhalten. Ferner wird die Möglichkeit für ein tarifliches Basisentgelt eröffnet. Demnach sollen die Stundenlöhne unmittelbar mit der ersten Lohnerhöhung auf mindestens 13 Euro angehoben werden. Am Ende der Laufzeit solle der unterste tarifliche Stundenlohn bei 13,59 Euro liegen, so die Arbeitgeber.

Die nächsten Verhandlungen stehen in dritter Runde am 23. Juni an.