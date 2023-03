1 Die Stimmung unter den Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist stark getrübt – daher gehen sie zu Tausenden auf die Straße. Foto: dpa/Boris Roessler

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst eskaliert. Begleitet von einem folgenschweren Streik im Verkehrsbereich ringen die Gewerkschaften mit Bund und Kommunen in Potsdam um eine Lösung. Es könnte noch nicht das Ende sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wohl noch nie zuvor haben die entscheidenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen unter einem solchen Druck gestanden: Während die Kontrahenten an diesem Montag in Potsdam zur dritten Runde zusammenkommen, legen die Gewerkschaften mit einer einzigartigen Streikattacke den bundesweiten Verkehr lahm. Wer also von den Unterhändlern mit der Bahn zum Verhandlungsort reisen wollte, musste dies schon am Sonntag tun.