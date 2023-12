Tarifkonflikt: GDL-Mitglieder stimmen für unbefristete Streiks bei der Bahn

1 Blick auf das mit „Ja“ angekreuzte Kästchen auf dem Abstimmungszettel der GDL-Urabstimmung. Foto: dpa/Lando Hass

Der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL eskaliert weiter: Die Mehrheit der Mitglieder hat sich für unbefristete Streiks ausgesprochen. Kann GDL-Chef Weselsky die Bahn damit zum Einlenken bewegen?









Die Lokführergewerkschaft GDL darf im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn nun auch zu unbefristeten Streiks aufrufen. In einer Urabstimmung sprachen sich rund 97 Prozent der abstimmenden Mitglieder dafür aus, wie die GDL am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. „Insgesamt gesehen haben die Kolleginnen und Kollegen ein klares Signal gesendet“, sagte Weselsky zum Ergebnis. Für unbefristete Streiks waren 75 Prozent Zustimmung nötig. Laut Weselsky lag die Wahlbeteiligung bei mehr als 70 Prozent.