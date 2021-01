Tarifkonflikt DRK-Beschäftigte in Villingen-Schwenningen protestieren

"Es fällt auf, dass sich in dieser Tarifrunde weit mehr Einrichtungen beteiligen, als das die letzten Jahre der Fall war", so Weisz weiter. Die Aktion "Leuchtfeuer für den Rettungsdienst" macht deutlich, dass die Schlichtung ein letzter Versuch ist, sich ohne Arbeitskampfmaßnahmen zu einigen. Die Beschäftigten erwarten hier eine klare Kurskorrektur der Arbeitgeber-Vertreter, besonders in den Fragen der Aufwertung der Notfallsanitäter in und der gekündigten Zulagen", so Weisz.

Am 27. und 28. Januar soll ein Schlichtungsverfahren eine gütliche Einigung der Tarifvertragsparteien erzielen. Beide Parteien haben danach die Möglichkeit, in Absprache mit ihren Mitgliedern diesen Kompromiss anzunehmen. Sollte dies nicht sein, stehen Arbeitskampfmaßnahmen besonders im Rettungsdienst im Raum.

Für die Schlichtung hat die Arbeitgeberseite Martin Henssler berufen, die Gewerkschaft Verdi die frühere Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles.

Die Tarifgespräche zwischen Verdi und dem DRK wurden von Seiten der Bundestarifgemeinschaft DRK am 27. November als gescheitert erklärt und die Schlichtung angerufen. Bis nach der Schlichtung herrscht Friedenspflicht. Verdi begleitet diese Zeit bundesweit mit kreativen Aktionen.

Tarifsteigerung von 5,5 Prozent gefordert

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten beim DRK eine Tarifsteigerung von 5,5 Prozent, mindestens aber 150 Euro für zwölf Monate. Auch die Ausbildungsvergütungen sollen um 150 Euro monatlich steigen.

Beim Deutschen Roten Kreuz arbeiten insgesamt rund 150.000 Menschen. Nur ein Drittel ist über die Bundestarifgemeinschaft DRK tarifgebunden. Eine zusätzliche Aufwertung müsse es insbesondere für die Notfallsanitäter, sowie die Alten- und Krankenpfleger geben, so die Gewerkschaft. Je nach Beschäftigungszeit sollen Notfallsanitäter zwischen 70 Euro und 750 Euro monatlich mehr erhalten.

Für examinierte Kräfte in der Alten- und Krankenpflege fordert Verdi eine zusätzliche Aufwertung über eine monatliche Pflegezulage von 300 Euro. Neu in den Tarifvertrag aufgenommen werden soll eine Gefahrenzulage von 35 Prozent bei Arbeiten mit infektiösen Patienten.

Die Beschäftigten beim DRK arbeiten in den Bereichen Senioren, Gesundheit und Prävention, Kinder, Jugend und Familie, Behindertenhilfe, existenzsichernde Hilfen, Migration, Integration und Teilhabe, Erste Hilfe und Notfallrettung, Bevölkerungsschutz und Bildungsarbeit.