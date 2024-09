Tarifkonflikt: Ärzte fordern bei Kundgebung bessere Arbeitsbedingungen

2 Tausende Ärztinnen und Ärzte demonstrieren auf dem Römerberg. Foto: Lando Hass/dpa

Es geht um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für Medizinerinnen und Mediziner. Die Gewerkschaft organisierte dafür zahlreiche Kundgebungen und einen Warnstreik.









Frankfurt/Main - Tausende Ärztinnen und Ärzte haben bei einer zentralen Kundgebung der Gewerkschaft Marburger Bund in Frankfurt am Main mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Mit Trillerpfeifen und auf Schildern machten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Personalmangel und Überlastung aufmerksam. Die Forderungen der Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde lägen seit Monaten auf dem Tisch, sagte die Bundesvorsitzende Susanne Johna.