Für Bestandsgebäude wie das alte Calwer Krankenhaus könnte es schwierig werden, neue Anforderungen zu erfüllen. Aktuell entsteht ein Neubau im Stammheimer Feld.

Der Klinikverbund Südwest erklärt, Verständnis für die Forderungen der Arbeitnehmer zu haben. Helfe aber die Bundespolitik nicht bei der Finanzierung, könnten die Folgen fatal sein.









Seit Wochen laufen Tarifverhandlungen für Pflegekräfte, Ärzte und generell zahlreiche Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Noch sind Gewerkschaften und Arbeitgeber sich nicht einig geworden. Doch wenn ein Kompromiss gefunden wird – wer trägt die Kosten?

Das beschäftigt nicht zuletzt Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, zu dem die Krankenhäuser Calw und Nagold gehören. Schmidtke zeigt Verständnis für die Forderungen – macht aber klar, dass nun die Bundespolitik gefragt sei, die Tarifsteigerungen gegenzufinanzieren. Allein im Klinikverbund entspreche jeder Prozentpunkt einer Erhöhung rund drei Millionen Euro – „Geld, das die Kliniken nicht zusätzlich alleine aufbringen können“, macht er deutlich.

Wie aus einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft hervorgehe, sei 2023 nahezu flächendeckend mit einer Verdoppelung der Defizit-Ergebnisse aus dem Jahr 2022 für die Kliniken zu rechnen.

Schaufenstermilliarden?

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordere daher ein Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser, um zu verhindern, „dass Kliniken vor der großen Krankenhausreform in Insolvenz gehen und dadurch Versorgungslücken entstehen“.

„Die vom Bund beispielsweise in Aussicht gestellten Finanzhilfen von sechs Milliarden Euro sind momentan reine Schaufenstermilliarden und kommen bei uns in den Kliniken nicht an“, so der Geschäftsführer. „Gemäß Königsteiner Schlüssel müssten rund 13 Prozent der Finanzhilfen, sprich 780 Millionen Euro auf Baden-Württemberg entfallen. Nach Planbettenanteil entspräche das circa 18 Millionen nur für den Klinikverbund Südwest“, rechnet er vor. 75 Prozent davon seien 2023 einkalkuliert worden, Stand heute sehe es so aus, als fließe nur ein Drittel der Gelder tatsächlich. „Das entspräche einer Unterfinanzierung von minus 10,8 Millionen Euro“, erklärt Schmidtke.

Etwa zwölf Millionen Euro weniger Erlös

Hinzu komme außerdem der Fachkräftemangel sowie der ab April greifende neue Vertrag für ambulantes Operieren. Letzterer soll die Anzahl stationärer Eingriffe reduzieren. Allerdings bedeute dies auch, dass Kliniken in den meisten Fällen „nur noch rund ein Drittel der bisherigen Vergütungen“ erhalten. Im Klinikverbund Südwest würde das etwa zwölf Millionen Euro weniger Erlös bedeuten. Gerade in bestehenden Gebäuden sei es ohnehin kaum denkbar, „kurzfristig die klinischen Prozesse auf die Vielzahl der ambulanten Eingriffe anzupassen“, so Schmidtke. Erst mit den Neubauten und Sanierungen werde das möglich.