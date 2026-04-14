Tariferhöhung geplant: Baden und Parken soll in Lörrach teurer werden

Die Stadt Lörrach will die Tarife ihrer Bäder und Tiefgaragen moderat erhöhen. Zudem verteuern sie bereits ab Donnerstag die Gebühren fürs Parken auf städtischen Parkplätzen.
Die letzte umfangreichere Tarifanhebung in den Bädern wurde Anfang 2023 vorgenommen. Zu Beginn der Freibadsaison 2025 gab es zwar eine kleinere Anpassung – insbesondere die Erhöhung der Bäder-Einzeltickets von fünf auf 5,50 Euro. Auf eine Erhöhung bei den Saison- und Jahreskarten sei aber „bewusst verzichtet worden, um die Attraktivität der Bäder für die Stammgäste und die Lörracher Bevölkerung zu erhöhen“: Das erklärt Klaus Schallenberger, Betriebsleiter der Stadtwerke, in der Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik, der am Donnerstag tagt.