Tariferhöhung geplant: Baden und Parken soll in Lörrach teurer werden

Die Stadt Lörrach will die Tarife ihrer Bäder und Tiefgaragen moderat erhöhen. Zudem verteuern sie bereits ab Donnerstag die Gebühren fürs Parken auf städtischen Parkplätzen.

Die letzte umfangreichere Tarifanhebung in den Bädern wurde Anfang 2023 vorgenommen. Zu Beginn der Freibadsaison 2025 gab es zwar eine kleinere Anpassung – insbesondere die Erhöhung der Bäder-Einzeltickets von fünf auf 5,50 Euro. Auf eine Erhöhung bei den Saison- und Jahreskarten sei aber „bewusst verzichtet worden, um die Attraktivität der Bäder für die Stammgäste und die Lörracher Bevölkerung zu erhöhen“: Das erklärt Klaus Schallenberger, Betriebsleiter der Stadtwerke, in der Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik, der am Donnerstag tagt.

Energie, Personal und mehr: Alles wird teurer Seit den jüngsten Anpassungen seien die Aufwendungen für Energie, Fremdleistungen und Personal deutlich gestiegen. Schallenberger: „Die Kostensteigerungen machen eine Erhöhung der Bädertarife erforderlich, um zumindest einen Teil der Zusatzkosten zu erwirtschaften.“

In der Summe erhoffen sich die Stadtwerke hierdurch Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 104.000 Euro im Jahr.

Die Erhöhung der Bädertarife

Das Einzelticket soll künftig 6 Euro kosten (bisher 5,50 Euro), Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen 4 Euro (3,50 Euro). Für Kinder bis fünf Jahre war der Eintritt bislang frei. Künftig kostet eine Karte für sie einen Euro. Für die Freibad-Saisonkarte für Erwachsene werden in Zukunft 110 Euro (100 Euro) berechnet, für die Familienkarte 200 Euro (180 Euro). Die Jahreskarte (Frei- und Hallenbad) für Erwachsene wird für 190 Euro angeboten (170 Euro), Familien können sie für 310 Euro (280 Euro) kaufen. Zudem gibt es zahlreiche weitere Kartenvarianten für Badegäste. Der Einzeleintritt in die Sauna kostet künftig 18 Euro (15 Euro).

Die Erhöhung der Tiefgaragentarife

Die letzte Erhöhung der Tiefgaragentarife datiert vom Januar 2023. Der Tiefgaragenverbund „Am Hauptbahnhof“ (Teilgarage Bahnhof: 324 Plätze; Tiefgarage Lö: 181 Plätze; Teilgarage Rathaus: 173 Plätze) hat insgesamt 678 Plätze, hinzu kommen 271 in der Tiefgarage Wallbrunn.

Die Garagen wurden in den 1970er und 1980er Jahren gebaut und befinden sich seit dem Jahr 2005 im Eigentum der Stadtwerke. Die Tiefgaragen Rathaus und Bahnhof wurden im Jahr 2021 saniert. Ein großer Teil der gestiegenen laufenden Aufwendungen (Abschreibungen, Versicherung, Grundsteuer, Zinsen etc.) sei auf die kostenintensive Sanierung eines großen Teils der Tiefgaragen zurückzuführen, erläutert Schallenberger: „Aufgrund dieser Mehrkosten und unter der Betrachtung der Parktarife der anderen Tiefgaragen in Lörrach wird die Erhöhung der Parktarife vorgeschlagen.“

Beispiele für die neue Tarifstruktur – erste Stunde: 30 Minuten: 1 Euro (vorher 0,80 Euro); 45 Minuten: 1,70 Euro (1,50 Euro); 60 Minuten: 2,40 Euro (2,20 Euro). Weitere Staffelung (bis 19 Uhr): 0,90 Euro je angefangene 20 Minuten (0,80 Euro). Monatskarte für Dauerparker: 99 Euro (96 Euro).

Die Stadt rechnet mit Mehreinnahmen in Höhe von 245.000 Euro im Jahr. Die Erhöhung soll Anfang September in Kraft treten. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Gebühren für das Parken auf städtischen Parkplätzen

Zudem erhöht die Stadt ab Donnerstag, 16. April, die Gebühren für das Parken auf städtischen Parkplätzen. Grundlage ist die vom Gemeinderat im Dezember 2025 beschlossene Änderung der Parkgebührensatzung. „Die Anpassung ist Teil der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und basiert auf einem interkommunalen Vergleich mit anderen Städten. Trotz der Erhöhung liegt Lörrach im Vergleich weiterhin überwiegend unter dem Gebührenniveau anderer Kommunen“, so die Verwaltung.

Am Donnerstag werden sämtliche Parkscheinautomaten im Stadtgebiet neu programmiert und entsprechend beschildert. An anderen Regelungen, etwa zur Höchstparkdauer oder zu den jeweiligen Bewirtschaftungszeiten, ändert sich nichts.

Infos zum Parken sind unter www.loerrach.de/parken zu finden. Für den Innenstadtbereich sind Parkzonen in einem Übersichtsplan dargestellt.