Tarife: Warnstreik legt Bahnverkehr weitgehend lahm

2 Der Warnstreik auf der Schiene hat bundesweit begonnen. Foto: Bodo Marks/dpa

Tausende Zugausfälle, Hunderte wartende Güterzüge: Mit einem bundesweiten Warnstreik legt die Lokführer-Gewerkschaft GDL seit Donnerstagabend weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm.









Link kopiert



Berlin - Mit einem bundesweiten Warnstreik legt die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) seit Donnerstagabend weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm. Der Notfahrplan sei angelaufen, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. Die meisten Fahrgäste habe die Ankündigung offenbar rechtzeitig erreicht. An vielen Bahnhöfen in Deutschland sei die Lage am frühen Freitagmorgen sehr ruhig, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. "Die GDL vermiest mit dieser kurzfristigen Streikankündigung Millionen Fahrgästen das Adventswochenende."