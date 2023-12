Tarife: Verdi will 12,5 Prozent mehr für Lufthansa-Bodenpersonal

Verdi will 12,5 Prozent mehr für Lufthansa-Bodenpersonal

1 Eine Mitarbeiterin der Lufthansa bereitet an einem Gate am Flughafen München das Boarding für einen Flug vor. Verdi fordert mehr Geld für das Bodenpersonal. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Lufthansa fliegt wieder auf Gewinnkurs. In den demnächst beginnenden Tarifverhandlungen will Verdi für die Beschäftigten am Boden einen Teil des Kuchens sichern.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Die Gewerkschaft Verdi geht mit der Forderung nach deutlich höheren Gehältern in die Tarifverhandlungen für rund 25.000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa. Die Vergütungen unter anderem der Techniker und der Check-in-Beschäftigten sollen um 12,5 Prozent, mindestens aber um 500 Euro im Monat steigen, erklärte der Verhandlungsführer Marvin Reschinsky am Montag in Frankfurt.