1 Auf den deutschen Baustellen gilt ab April ein bundesweit einheitliches Tarifgefüge. Foto: Georg Wendt/dpa Ab April verdienen Bauarbeiter in Ost und West erstmals gleich viel. Die IG BAU spricht 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung von einem historischen Schritt.







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Frankfurt/Main - Gut 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gilt ab dem 1. April auf Baustellen in Ost- und Westdeutschland erstmals ein einheitlicher Lohn. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) steigen dann die Gehälter im Osten mit 5,3 Prozent noch einmal stärker als im Westen (plus 3,9 Prozent), um die über lange Jahre bestehende Lücke zu schließen.