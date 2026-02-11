Die Lokführergewerkschaft führt die Gespräche mit der Deutschen Bahn über die Bezahlung der Beschäftigten fort. Kurz stand auch ein Scheitern im Raum.
Berlin - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn fortsetzen. Das sagte ein Gewerkschaftssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Bahn hatte der Gewerkschaft am Dienstag ein erstes Angebot vorgelegt und die GDL danach ein Scheitern der Verhandlungen nicht ausgeschlossen. Nach Beratungen der Gewerkschaftsgremien gehen die Gespräche aber weiter.