Tarife: Annäherung in Tarifrunde bei der Bahn

Nach zähen Gesprächen bei der Bahn gibt es Fortschritte: Beide Seiten berichten von Annäherungen. Wird die nächste Verhandlungsrunde den Durchbruch bringen?
Berlin - In die festgefahrenen Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn kommt Bewegung. Nach dem Ende der vierten Verhandlungsrunde teilte ein Unternehmenssprecher mit: "Wir haben uns angenähert und erste Verständigungen erzielt. Wir sind zuversichtlich, dass die letzten offenen Punkte in der nächsten Verhandlungsrunde gelöst werden können." Diese soll am 23. Februar beginnen.