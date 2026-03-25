Neuer Tarifvertrag: Beschäftigte in Chemie- und Pharmabranche bekommen mehr Geld

Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich auf höhere Einkommen und Mittel zur Jobsicherung für 585.000 Beschäftigte geeinigt. Doch angesichts der Krise der Chemiebranche fällt der Jubel verhalten aus.
Bad Breisig - Lohnplus in schwierigen Zeiten: Die rund 585.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie erhalten mehr Geld. Darauf haben sich die Branchengewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC nach zweitägigen Verhandlungen im rheinland-pfälzischen Bad Breisig geeinigt. Zudem verpflichten sich die Arbeitgeber zu Zahlungen für die Beschäftigungssicherung in der kriselnden Chemieindustrie.