1 Dachdecker bekommen nach einem neuen Tarifabschluss deutlich mehr Geld (Archivbild). Foto: Jan Woitas/dpa

Der Job hoch auf den Dächern kann gefährlich sein. Nun sollen Dachdecker deutlich mehr Geld bekommen. Auch ein Lohnunterschied zwischen Ost und West wurde beseitigt.









Frankfurt/Main - Die rund 100.000 Dachdecker in Deutschland bekommen nach Gewerkschaftsangaben künftig deutlich mehr Geld. In der dritten Verhandlungsrunde habe man sich auf einen Tarifabschluss mit dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks geeinigt, teilte die Industriegewerkschaft IG BAU in Frankfurt mit.