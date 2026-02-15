Tarif-Chaos bei Hesse-Bahn?: Warum es in Calw billiger sein kann, weiter zu fahren

Die Hesse-Bahn fährt – doch neben kleineren Startschwierigkeiten gibt es auch Konfusion im Tarifgefüge. Deshalb kann es günstiger sein, weiter zu fahren.
Dass der Start der Hermann-Hesse-Bahn (HHB) nicht vollkommen reibungslos verlaufen würde, konnte man vermutlich erahnen. Dabei lief der erste „normale“ Betriebstag richtig rund – der Landkres vermeldete 4000 bis 5000 Fahrgäste. Pech war dann die Zwangspause am zweiten Tag: Der Zugführer hatte sich in Calw aus der Bahn ausgeschlossen – und erst ein Kollege mit Ersatzschlüssel sorgte dafür, dass die Fahrt weiter gehen konnte.