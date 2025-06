Marcia Hermann vom Tanzzentrum Hermann in Freudenstadt holte sich als Trainerin ein Triple bei den Deutschen Hip Hop Meisterschaften in Neustadt.

In Neustadt fanden die Deutschen DAT Hip Hop Meisterschaften statt. Darüber berichtet das Tanzzentrum Hermann aus Freudenstadt in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der großen Teilnehmerzahlen startete das Turnier schon am Freitag mit den Wettbewerben der Solo/Duo-Tänzer: der Startschuss für ein erfolgreiches Wochenende für das Tanzzentrum Hermann. Alicia Ribeiro dos Santos holte sich im Solo-Wettbewerb Urban den Deutschen Meistertitel und in der Kategorie Commercial den fünften Platz.

Weiter ging es am Samstag mit dem Turnier der Junioren 2 (15 bis 18 Jahre). Die Formation Jumble mit Trainerin Marcia Hermann tanzte sich in der Vorrunde in die M-Reihe und erreichte im Finale den ersten Platz und somit den Deutschen Meistertitel. Getanzt haben: Dilana Brill, Anni Frey, Kristina Gerweck, Romina Graci, Leonie Herkloz, Julie Jarosch, Isabel Kade, Nisa Karadagli, Liana Kern, Mariella Kilgus, Isabel Lischka, Jule Müller, Milena Paunovic, Lucie Rempfer, Alicia Ribeiro dos Santos, Kim-Jara Rösch, Leni Steininger, Josie Theisen, Mika Völker, Leanna Wenz und Emma Yilmaz.

Formation Provoke erreicht den dritten Platz

Danach begann der Wettbewerb der Classic Formationen. Hier startete das Tanzzentrum Hermann mit der Formation Silk´N`Steel, trainiert von Fabian Hermann. Die Mannschaft schaffte es in die M-Reihe und erreichte dort den sechsten Platz. Getanzt haben: Laureen Eberhardt, Celina Eisele, Claudia Finkbeiner, Sandra Frey, Simone Gaiser, Angela Georgotas, Jana Gerter, Isabella Graci, Sabine Heuser, Eva Klisch, Tanja Klumpp, Christine Loser, Simone Lörcher, Yvonne Schillsott, Alexandra Seid, Elvira Tarcan, Antonia Hayer, Elena Georgotas und Mia Skibak.

Am Nachmittag begann die Vorrunde der Profi League. Das Tanzzentrum Hermann war mit der Formation Provoke und Trainer Fabian Hermann am Start. Auch dieses Team wurde in die M-Reihe gewertet und erreichte den dritten Platz. Getanzt haben: Laura Adamczyk, Angelina Braininger, Emilia De Noni, Emma Dürring, Jacqueline Elischer, Katie Fahrner, Lotta Fahrner, Sarah-Lena Finkbeiner, Ilea Frey, Amelie Gaiser, Elena Georgotas, Karla Haist, Antonia Hayer, Laura Herdt, Kiara Kantorzyk, Leonie Latell, Nele Maser, Sanja Mladjenovic, Jule Ott, Nelly Ritter, Nicole Ritter, Josefine Schüre, Mia Skibak, Julie Jarosch, Emy Rempfer und Lucie Rempfer.

Deutscher Meistertitel für Formation Exception

Am Sonntag ging es weiter mit den Mini-Kids (bis neun Jahre). Für das Tanzzentrum ging die Formation Exception in den Wettbewerb, die nach der Vorrunde in die M-Reihe gewertet wurde. Bei der Siegerehrung wurden die Kleinen als Deutsche Meister aufgerufen. Somit hatte Marcia Hermann den zweiten Titel als Trainerin in der Tasche.

Getanzt haben: Ann-Sophie D’Andreamatteo, Ella Glaser, Lenia Günther, Lisa Hauer, Marie Heuser, Yael Keppler, Maite Klumpp, Marie Lörcher, Lena Maier, Sunny Merz, Luna Morrone, Ella Osgutov, Emely Plicht, Lina Reimer, Mathilda Robbe, Mia Salzer, Clara Unterberg und Johanna Wennagel.

Die Formation Exception holte den ersten Platz. Foto: Claudia Hermann

Zeitgleich machte sich das Team von Elena Georgotas in der Kategorie Kids (neun bis zwölf Jahre) warm. Auch die Formation Unique schaffte es in die M-Reihe und ertanzte sich in der Endrunde einen dritten Platz.

Getanzt haben: Melissa Andris, Celina Bellon, Emilia Buch, Romy Eckert, Nea Gavran, Anisa und Jacob Heinrich, Mathea Holz, Angelika Hoxha, Eleyna Karacali, Cecilia Kasburg, Klara Kilian, Elli Kopitzke, Luise Krüger, Lina Laiker, Victoria Letscher, Luisa Lischka, Alena Loser, Mia Milavic, Enna Morrone, Leni und Nele Mühltaler, Tia Rauch, Lilly Stork, Milia Sättler und Mila Dunkley.

Das Triple für Marcia Hermann

Der Auftritt der Junioren 1 „New Boom“ (zwölf bis 15 Jahre) stand an. In der Endrunde der M-Reihe wurde auch dieser Mannschaft der Deutsche Meistertitel verliehen. Das Triple für Trainerin Marcia Hermann war somit perfekt, heißt es weiter.

Den Deutschen Meistertitel holte sich auch die Formation New Boom. Foto: Claudia Hermann

Getanzt haben: Carla Chiriatti, Dilana Cig, Marina Djanic, Karina Esko, Marie Gelo, Romina Graci, Malina Hartmann, Marla Holz, Tim Hug, Sophie Kloster, Emmi Klumpp, Leni Kopitzke, Leni Krüger, Melissa Laiker, Sophia Oesterle, Someja Omaj, Diana Reglin, Marika Rösch, Kim- Jara Rösch, Anna Seid und Lena Sorge.