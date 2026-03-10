Tanzwettkampf in Neuhengstett: Große Bühne für Streetdancer und Hip-Hop-Fans
Am Samstag wird in Neuhengstett getanzt, was das Zeug hält. Foto: ©Cavan for Adobe - stock.adobe.com

Die Kraft des Tanzes, ob als Sport oder Kunstform, erleben Besucher am Samstag in der Neuhengstetter Festhalle.

Nach dem erfolgreichen Hip-Hop-Contests im vergangenen Jahr findet am Samstag, 14. März, das nächste große Hip-Hop-/Streetdance-Turnier in der Region statt. Austragungsort ist dieses Mal die Festhalle in Neuhengstett. Turnierbeginn ist um 10 Uhr, Einlass und Registrierung der Teilnehmer ab 9 Uhr. Der Tages-Eintritt für Zuschauer beträgt 14 Euro, Kinder bis sechs Jahre dürfen die Veranstaltung kostenlos besuchen. Die Tanzfreunde Althengstett veranstalten dieses sportliche Großereignis in Kooperation mit der StreetDanceFactory. Deren Turniere werden laut Ankündigung in ganz Deutschland meist in den größeren Metropolen ausgetragen.

 

Foodtruck vor der Halle

Daher ist der Tanzverein stolz, eine solche Veranstaltung in Althengstett anbieten zu können. Außer der sportlichen Unterhaltung ist auch für Essen und Trinken gesorgt. Es gibt einen Foodtruck vor der Halle und kleine Snacks sowie kalte und warme Getränke in der Halle. Die Grundschulen Althengstett und Stammheim unterstützen in der Halle zusätzlich mit einem großen Kuchenverkauf – zum einen zur Aufbesserung der Klassenkassen und zum anderen mit wichtiger Nervennahrung für Teilnehmer und Fan-Gemeinde.

 