Tanzwettkampf in Neuhengstett: Große Bühne für Streetdancer und Hip-Hop-Fans

1 Am Samstag wird in Neuhengstett getanzt, was das Zeug hält. Foto: ©Cavan for Adobe - stock.adobe.com Die Kraft des Tanzes, ob als Sport oder Kunstform, erleben Besucher am Samstag in der Neuhengstetter Festhalle.







Nach dem erfolgreichen Hip-Hop-Contests im vergangenen Jahr findet am Samstag, 14. März, das nächste große Hip-Hop-/Streetdance-Turnier in der Region statt. Austragungsort ist dieses Mal die Festhalle in Neuhengstett. Turnierbeginn ist um 10 Uhr, Einlass und Registrierung der Teilnehmer ab 9 Uhr. Der Tages-Eintritt für Zuschauer beträgt 14 Euro, Kinder bis sechs Jahre dürfen die Veranstaltung kostenlos besuchen. Die Tanzfreunde Althengstett veranstalten dieses sportliche Großereignis in Kooperation mit der StreetDanceFactory. Deren Turniere werden laut Ankündigung in ganz Deutschland meist in den größeren Metropolen ausgetragen.