Tanzwettbewerb in Pfaffenweiler

1 Die Rolli-Wiiber feierten bei der Fasnet ihr zehnjähriges Bestehen. Jetzt organisieren sie einen Wettbewerb. Foto: Willi Zimmermann

Die Rolli-Wiiber aus Pfaffenweiler möchten närrischen Tanzgruppen die Möglichkeit bieten, ihr Können auch unterm Jahr zu zeigen. So stellen die Frauen im März einen Wettbewerb auf die Beine. Anmeldeschluss ist Freitag, 22. November.









Link kopiert



Die Tanz-Formation Rolli-Wiiber des Narrenvereins Wolfbach-Rolli organisiert am Samstag, 29. März 2025, einen Tanzwettbewerb für Fasnetsvereins-Tanzgruppen in der Festhalle in Pfaffenweiler aus.