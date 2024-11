Drei Tage lang „Trainingslager“ gab es jüngst bei der Tanzschule Dierstein. Dabei wurde für die anstehende Tanzshow „Feet-e-Motion“ geprobt, die alle fünf Jahre angeboten wird – damit dort alles passt.

Mittags wurde gegrillt, abends gab es Maultaschen oder Spaghetti – und zwischendrin immer wieder tanzen. Eine besondere Anstrengung war das für all diejenigen, die in jeder Formation mittanzen – so beim Team „Blue Fever“ und den „Juniors“. Das bedeutete acht bis zehn Stunden täglich auf der Tanzfläche.

Zu sehen ist die Show „Feet-e-Motion“ am Samstag, 23. November, in der Stadthalle Rottweil. Karten gibt es über die Homepage www.dierstein.de unter „Aktuelles“.

„Überaus gut“ abgeschnitten

Bei der Deutschen Meisterschaft der Formationen im Oktober im Schramberger Bärensaal schnitt übrigens das Tanzstudio „überaus gut ab“, wie Hans-Jörg Dierstein berichtet. Dies sei aber auch der Tatsache geschuldet, dass nur 14 Teams am Start waren.

Zweimal auf dem Podest

So ist das Tanzstudio mit Sitz in Schramberg und Studios zudem in Rottweil und Hausach jetzt Deutscher Meister in Latein in der Hobby-Klasse und Dritter mit dem Nachwuchs-Team.