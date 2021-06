1 Agata Maiorana ist die neue Trainerin des Tanzsportclub TSA Schwarz Gelb Rottweil. Foto: TSA

Der Tanzsportclub TSA Schwarz Gelb Rottweil hat mit Agata Maiorana eine Trainerin mit Weltklasse-Format verpflichtet.

Rottweil - Agata Maiorana wurde 1979 in Italien geboren. Bereits mit acht Jahren begann sie mit Standard- und Lateintraining. Bis heute nimmt sie regelmäßig Unterricht bei Trainern der Weltspitze wie Paolo Bosco.

Bei mehreren Weltmeisterschaften

Mit ihrem Tanzpartner Salvatore Caliò erreichte sie unter anderem 2016 den fünften Platz bei der Weltmeisterschaft der zehn Tänze in Boston oder auch 2017 den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft der zehn Tänze in Györ. Dreimal ertanzten sie sich den Titel der italienischen Meister der zehn Tänze (2016, 2017, 2018) und zweimal den Titel der Italian Dance Standard.

Eine ebenso große Leidenschaft hat Agata Maiorana für den Kindertanzsport entdeckt und ist stolz darauf, hier auch mehrere Erfolge als Trainerin erreicht zu haben. Mit diesem Wissen will sie in naher Zukunft – bei entsprechendem Interesse – eine Kindertanzgruppe bilden. Agata Maiorana hat außer der Lizenz als A- Trainerin in Standard und Latein die Wertungsrichter­lizenz. Die internationale Wertungsrichterlizenz ist in greifbarer Nähe.

Heimat Italien verlassen

Für ihre neue Aufgabe bei den Rottweiler Tanz-Sport-Athleten (TSA) hat Agata Maiorana ihre Heimat Italien verlassen, um in Rottweil ihren neuen Lebensmittelpunkt zu finden. Sie unterstützt die Trainer des TSA Schwarz Gelb seit Anfang Oktober und gibt hier ihr Wissen in Gruppentrainings, Workshops und Privatstunden weiter. Gerne nimmt sie diesbezüglich Anfragen unter der Vereins-Mobilfunknummer 0151/55 00 19 88 entgegen.

Sie unterrichtet sowohl Anfänger und Fortgeschrittene als auch Profitänzer und feilt mit ihnen mit viel Engagement und Freude an der Tanzausbildung. Sehr am Herzen liegt Agata Maiorana auch das Gründen einer Tanzgruppe für Singles.

Eine Schnupperstunde findet am Dienstag, 29. Juni, ab 19 Uhr in den Vereinsräumen statt. Hier können nach telefonischer Absprache noch Teilnehmer dazu kommen. Der Tanzsportclub TSA Schwarz Gelb Rottweil hat Kapazität und freut sich immer über Interressierte.