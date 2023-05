Es sind überraschende Neuigkeiten, die nur kurze Zeit nach der Feier zum 30-jährigen Bestehen der Tanzschule „DanekDance“ aus selbiger kommen: Inhaber Christian Danek übergibt seine Tanzschule an Steffen Schüle und zieht sich gänzlich aus dem Betrieb zurück. Der Inhaber-Wechsel fand zum 1. Mai statt.

Pläne pulverisiert

So einen formellen Übergabe-Prozess könne man nicht genau terminieren, erklärt Danek, warum beim Gespräch mit unserer Redaktion anlässlich der 30-Jahr-Feier kein Wort zu dem Stabwechsel gefallen war. Erst danach habe man es offiziell machen können.

Schüle ist seit elf Jahren bei der Tanzschule in Calw, hat dort seine Ausbildung absolviert. Schon lange vor Corona sei erstmals das Thema aufgekommen, dass er eines Tages gerne die Tanzschule übernehmen würde. „Wenn du mal aufhörst...“, erinnert er sich an die ersten Gespräche mit Danek. Unmittelbar vor der Pandemie seien die Planungen dann konkreter geworden – nur um dann durch Corona komplett pulverisiert zu werden. In dieser Zeit, erinnern sich die beiden, sei es nur darum gegangen, die Tanzschule zu retten.

Was offensichtlich gelungen ist. Die Jugendsaison, berichtet Danek, sei dieses Jahr so stark wie nie zuvor. Was zu einem großen Teil Schüles Verdienst sei. Der 34-Jährige habe Kooperationen mit hiesigen Schulen an Land gezogen. Austauschschüler waren für einen Tanztag vor Ort, es gab Workshops und Projekttage mit Jugendlichen, erzählt Schüle. Dabei gehe es nicht um Party – das sei Jugendarbeit. Der neue Inhaber sieht gerade in dieser Zielgruppe riesiges Potenzial.

Überhaupt möchte Schüle „DanekDance“ – der Name wird bleiben – etwas moderner gestalten. Wenngleich er sofort hinterherschiebt, dass die Tanzschule schon jetzt modern und in einem einwandfreien Zustand sei. Es gehe ihm eher um Kleinigkeiten. Kartenzahlung, Digitalisierung, die Homepage für die Veranstaltungsräumlichkeiten. „Mein Kopf ist voll“, schmunzelt der neue Inhaber. Das Kursangebot und die Tanzlehrer bleiben aber dieselben wie zuvor unter Daneks Leitung. Für die Kunden ändert sich also im Grunde wenig, beruhigt Schüle. Auch er selbst möchte seine Kurse behalten.

Gemeinsamer Tanz

Danek, 57 Jahre alt, wird sich indes komplett aus der Tanzschule, die seinen Namen trägt, zurückziehen. Als Tanzlehrer war er schon in den vergangenen Jahren nicht mehr im Einsatz, erklärt er. „Ich habe mehr am Geschäft gearbeitet, als im Geschäft.“ Trotzdem fällt es Danek nach 30 Jahren nicht leicht, Abschied zu nehmen. So richtig, räumt er ein, habe er es noch gar nicht realisiert. Was er künftig machen will? „Erstmal Pause“, sagt er. Noch gebe es keine konkreten Pläne.

Für Danek sei es eine bewusste Entscheidung gewesen, seine Tanzschule jetzt in junge Hände zu geben. Es sei nicht selbstverständlich, jemanden zu haben, der willens und in der Lage ist, einen Betrieb zu übernehmen, sagt er. Die Chance müsse man ergreifen und den Nachfolger nicht zu lange warten lassen.

Beim „Tanz in den Mai“ haben der Alt- und der Neubesitzer den Inhaberwechsel auf besondere Weise zelebriert: mit einem gemeinsamen Tanz auf den Klassiker „Time of my Life“. Das Publikum habe gegrölt vor Vergnügen, freut sich Danek. Für Schüle war es schon der zweite „Tanz in den Mai“ mit besonderem Charakter: Vor elf Jahren war das seine erste Veranstaltung als Auszubildender bei Danek. Damals ist er aus dem Raum Stuttgart nach Calw gezogen „und nicht mehr weggegangen“. „Nun freue ich mich auf viele tanzreiche Jahre“, sagt Schüle. Und Danek, der zeigt sich dankbar für die langjährige Treue seiner Tanzschüler.