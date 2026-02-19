Tanzkurs in Todtnauberg: Standard statt Volkstanz

Die Trachtengruppe Todtnauberg bietet einen Tanzkurs an. Auf dem Programm stehen Standardtänze wie Wiener Walzer für die Hochzeit oder Foxtrott für den Abiball.
Musik und Tanz bringen Menschen zusammen und Tanzen ist ein weit verbreitetes Vergnügen, das nicht nur fit hält, sondern auch die Gelegenheit bietet, sich mit Freunden zusammen zu bewegen und Geselligkeit zu leben. Und ob Abiball oder Hochzeitsfeier – wer die richtigen Tanzschritte beherrscht, ist auf der sicheren Seite. Obwohl der Gesellschaftstanz in jüngster Zeit eine Renaissance erlebt und der Paartanz im Trend liegt, beherrscht nicht jeder die Schritte, die es für einen Walzer oder Foxtrott braucht.