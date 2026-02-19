Tanzkurs in Todtnauberg: Standard statt Volkstanz

Die Trachtengruppe Todtnauberg bietet einen Tanzkurs an. Auf dem Programm stehen Standardtänze wie Wiener Walzer für die Hochzeit oder Foxtrott für den Abiball.

Musik und Tanz bringen Menschen zusammen und Tanzen ist ein weit verbreitetes Vergnügen, das nicht nur fit hält, sondern auch die Gelegenheit bietet, sich mit Freunden zusammen zu bewegen und Geselligkeit zu leben. Und ob Abiball oder Hochzeitsfeier – wer die richtigen Tanzschritte beherrscht, ist auf der sicheren Seite. Obwohl der Gesellschaftstanz in jüngster Zeit eine Renaissance erlebt und der Paartanz im Trend liegt, beherrscht nicht jeder die Schritte, die es für einen Walzer oder Foxtrott braucht.

Dem will die Trachtengruppe Todtnaubeg entgegenwirken und bietet ab Donnerstag, 26. Februar, einen Tanzkurs an. Wie die Vorsitzende der Trachtengruppe, Sandra Radfelder und ihre Stellvertreterin Daniela Hablitzel in einem Gespräch mit unserer Zeitung informieren, seien sie von der Jugend angesprochen worden, ob man nicht einmal ein solches Angebot machen könnten.

Die Vorsitzende der Trachtengruppe Todtnauberg Sandra Radfelder (links) und ihre Stellvertreterin Daniela Hablitzel Foto: Ulrike Jäger

Das Interesse sei groß, und sie seien froh, dass sie mit dem Tanzlehrer Ralf Stengritt aus Rickenbach nun ein Angebot an acht Abenden bieten können. Tanzlehrer Ralf Stengritt unterrichtet seit 1988 im Kreis Waldshut und Lörrach hauptsächlich moderne Gesellschaftstänze, Standardtänze und Lateinamerikanische Tänze, aber auch Modetänze aus den 30er-Jahren wie Charleston oder Line Dance, Square Dance und internationale Folklore gehören ebenfalls dazu.

Jeweils 90 Minuten wird jeden Donnerstag ab 20 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Todtnauberg getanzt (außer in den Osterferien), Discofox, Foxtrott und Walzer können hier geübt werden. Alle Altersgruppen seien angesprochen, eine Altersgrenze gebe es nicht, so die beiden Vorsitzenden, die den Kurs initiiert haben. Mitglieder der Trachtengruppe erhielten eine Ermäßigung. Man müsse nicht paarweise erscheinen, auch Einzelpersonen seien herzlich willkommen, betonen die beiden.

Info: Die acht Abende kosten pro Person 125 Euro, zur kostenlosen Probestunde am 26. Februar um 20 Uhr ohne Anmeldung lädt die Trachtengruppe ausdrücklich ein. Die weiteren Tanzkurstermine sind: 5., 12., 19. und 26. März sowie 16., 23. und 30. April 2026. Anmeldung und Kontakt unter www.stengritt.de/Veranstaltungen.