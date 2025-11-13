Tanzen in Rottweil: Gänsehaut – „Danceloft“ sorgt für einen neuen Weltrekord

Im Rottweiler Neckartal tanzen 150 Tänzer dem Weltrekord entgegen. Insgesamt hatten sich mehr als 8400 Tanzende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt.
Ein Weltrekord für den guten Zweck: In der ADTV-Tanzschule „Danceloft“ im Rottweiler Neckartal haben 150 Tänzer zeitgleich mit 8400 anderen Tanzenden an einem Bachata-Weltrekordversuch teilgenommen. Sie hatten bereits geraume Zeit die Bachata-Choreographie für dieses besondere Event einstudiert. Bachata ist ein aus der Karibik stammender Tanz, der Anfang der 1960er-Jahr in der Dominikanischen Republik entstanden ist.