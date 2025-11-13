Tanzen in Rottweil: Gänsehaut – „Danceloft“ sorgt für einen neuen Weltrekord

Ein Weltrekord für den guten Zweck: In der ADTV-Tanzschule „Danceloft“ im Rottweiler Neckartal haben 150 Tänzer zeitgleich mit 8400 anderen Tanzenden an einem Bachata-Weltrekordversuch teilgenommen. Sie hatten bereits geraume Zeit die Bachata-Choreographie für dieses besondere Event einstudiert. Bachata ist ein aus der Karibik stammender Tanz, der Anfang der 1960er-Jahr in der Dominikanischen Republik entstanden ist.

„Die Stimmung war super“, freut sich Tanzschulinhaber Jochen Hermann, der die Aktion begleitet hat. Getanzt wurde für einen guten Zweck. Die Besonderheit an der Aktion war, dass sich gut 8400 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt hatten, die alle zeitgleich das Gleiche tanzten.

Weltrekord im Bachata-Tanzen

Das Ziel dieser Charity-Aktion war nicht nur, einen Weltrekord im Bachata-Tanzen aufzustellen, sondern mit der Tanz-Performance auch Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Und da macht Tanzen doch gleich noch mehr Spaß, vor allem wenn man bedenkt, dass offenbar insgesamt mehr als 100 000 Euro – die Startgelder der Teilnehmenden – zusammenkamen, die der NCL-Stiftung in Hamburg zugutekommen. Die Stiftung setzt sich für die Forschung an einer bisher unheilbaren Kinderkrankheit, der Kinderdemenz (Neuronale Ceroid-Lipofuszinose), ein.

Weltrekord-Eintrag folgt

Um den Weltrekord zu schaffen, musste die Choreographie zeitgleich von mindestens je 25 Paaren in mindestens 50 Tanzschulen im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) gezeigt werden. Der Weltrekord wurde wohl erreicht, da deutlich mehr Paare dabei waren als nötig, er wurde bislang aber noch nicht offiziell bestätigt. Das soll nächste Woche erfolgen, lässt Jochen Hermann wissen. Dann folgt dann auch der Weltrekord-Eintrag ins Rekord-Buch. Die Einhaltung der Regeln wurde von offiziellen Juroren des Deutschen Rekord-Institutes überwacht.

Freude und Gänsehaut

„Bei uns war die Stimmung hervorragend. Mit Freude, Begeisterung, Gemeinschaftsgefühl und Gänsehaut-Atmosphäre lässt sich der Abend beschreiben“, sagt Jochen Hermann rückblickend. Die Aktion sei für alle ein einmaliges Erlebnis gewesen und die Tanzschule „Danceloft“ sei stolz auf die große Tänzerfamilie, die mit Herzblut teilgenommen und Solidarität für den guten Zweck gezeigt hätte.