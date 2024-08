Tanzen in Hausach: Fünf Freunde bieten einzigartige House-Party

1 Bei der ersten Party feierten 500 bis 700 Personen. Foto: Arnold

Entspannte Atmosphäre und gute Housemusik – das versprechen die fünf Veranstalter von „House unter der Burg“. Am heutigen Samstag kann von 17 bis 22 Uhr unter der Burg Husen in Hausach getanzt und gefeiert werden. Der Eintritt ist kostenlos.









Sommerliche House-Musik, Getränke, Essen und eine entspannte Stimmung mit Blick über ganz Hausach: Am heutigen Samstag findet direkt unter der Burg Husen in Hausach die zweite Veranstaltung von „House unter der Burg“ statt. Hinter der Aktion stehen fünf Freunde, die sich zusammengetan haben, um „Daypartys“ zu veranstalten. Unsere Redaktion hat Niklas Arnold vom Orga-Team gefragt, was das Besondere an der Veranstaltung ist, worauf sich Besucher freuen können und wie die Vorbereitungen laufen.