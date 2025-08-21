Tanzen in Enzklösterle: „Wissen echt nicht, was alles auf uns zukommt“

Tanzsportturnier in Enzklösterle: Der „Heidelbeer-Pokal“ ging an die Gruppe „Kleeblatt“. Die Vielfalt der Darbietungen begeisterte.
Tanzsportturniere haben im Ferienort Enzklösterle eine lange Tradition. „Der Parkettboden in dieser Festhalle hat schon viele hochkarätige Tänzer erlebt“, blickte Turnierleiter David Kiefer auf die mehr als 50-jährige Geschichte des Tanzsports oberhalb von Bad Wildbad zurück. Wie die Wälder in der unmittelbaren Umgebung im Wind, so wiegten sich die Tänzer vor den Augen eines durchweg fachkundigen Publikums zur Musik. Ob mit Eleganz beim langsamen Walser, mit Schwung und Perfektion beim Tango oder viel Tempo beim Quickstep, gleich nach den ersten Schritten zog eine Woge von Respekt und Anerkennung für die gezeigten Leistungen durch den Saal.