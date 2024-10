Ausgerichtet vom Tanzsportclub Astoria in Karlsruhe fanden am vergangenen Wochenende die Landesmeisterschaften der Standard- und Lateintänze statt.

Ein Titel geht nach Calw

Auch das Tanzsportzentrum Calw war wieder einmal erfolgreich dabei und holte sich insgesamt drei Finalplätze und einen Landesmeistertitel.

Lesen Sie auch

Am Sonntag waren die Lateinamerikanischen Tänze an der Reihe. Das Calwer Paar Robert Adam und Pauline Böhringer tanzte in der Hauptgruppe D mit 39 Teilnehmerpaaren, verpasste jedoch das Finale.

Zwei Paare glänzen

In der C-Klasse mit insgesamt 29 startberechtigten Paaren war das TSZ Calw mit zwei Paaren vertreten: Nelio und Linnea Zerull, sowie Noah Berg und Helen Rexer.

Nelio und Linnea Zerull im Finale

Die Spannung steigerte sich von Runde zu Runde, und die beiden Paare wurden von den TSZ-Calw-Fans lautstark angefeuert. Es wurde noch lauter, als der Turnierleiter beide Calwer Paare in die Sechser-Finalrunde aufrief. Im Finale ertanzten sich das Geschwisterpaar Nelio und Linnea Zerull den guten fünften Platz.

Noah Berg und Helen Rexer mit der Krone

Der erste Platz und somit der Landesmeistertitel der Hauptgruppe C ging an das Calwer Tanzpaar Noah Berg und Helen Rexer, das meisterhaft aufgetreten ist und souverän gewonnen hat.

Aufstieg in die B-Klasse

Dank der Finalteilnahme sind die beiden Paare in die langersehnte B-Klasse aufgestiegen. Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende für das Tanzsportzentrum Calw und sein Trainerteam.