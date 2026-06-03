Tanzeinlagen statt Predigt: Disco-Nacht in der Friesenheimer Kirche kommt gut an

Partymusik und Tanzeinlagen statt Orgelspiel und Predigt: Der erste Konfi-Ball im Gotteshaus in Friesenheim fand regen Zuspruch – es gab aber auch Kritik.
Vor dem Altar platzierte sich DJ Moritz Busam. Traversen sorgten für eine einzigartige Lichtshow und von der Orgelempore hing eine Disco-Kugel, die ihre kleinen Leuchtperlen im Lichterglanz auf dem Fußboden in Formation tanzen ließ. Diakon Hans Benner, der die Jugend in Friesenheim im Mai konfirmierte und Pfarrerin Anna Schimmel aus Neuried haben gemeinsam die große Party in der Kirche organisiert und gestaltet. Natürlich haben die beiden auch Unterstützung sowohl aus dem Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde als auch von Ehrenamtlichen erfahren.