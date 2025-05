In Nagold wird das Tanzbein geschwungen

Tanz in den Mai

25 Der „Tanz in den Mai“ gehört zu den traditionsreichen Veranstaltungen in der Seminarturnhalle Nagold. Foto: Heiko Hofmann

„Tanz in den Mai“ – was so romantisch nach guter alter Zeit klingt, kommt in Nagolds Alter Seminarturnhalle höchst lebendig daher. Dort hatte Blacky’s Big Band aufgespielt – und die Besucher schwangen kräftig das Tanzbein.









Rumba, Jive und Cha-Cha-Cha. Langsamer Walzer, Fox oder gar Paso Doble: So einen klassischen „Tanz in den Mai“, wie ihn Nagold seit vielen Jahren in der Alten Seminarturnhalle erlebt, findet man heute nur noch selten.