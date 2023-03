1 Für Vincenzo Grifo sind die Spiele gegen Juventus Turin etwas ganz Besonderes. Foto: Eibner

Noch zwölf Spieltage im Rennen um die Spitzenplätze der Fußball-Bundesliga, dazu das Hammerlos im DFB-Pokal beim FC Bayern und dazu das Sahnehäubchen mit Juventus Turin in der Europa League. Beim SC Freiburg weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für die ganz großen Spiele!









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Große Aufgaben warten auf die Mannschaft von Trainer Christian Streich. Nach dem Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach wartet am Donnerstag, 9. März bereits das erste Aufeinandertreffen mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der Europa League. Gespielt wird im Turiner Allianz Stadium.

Vorfreude auf Paul Pogba

Die "alte Dame" hat jüngst das Turiner Derby nach zweimaligem Rückstand mit 4:2 gewonnen. Dabei gab Superstar Paul Pogba nach fast einem Jahr Pause sein Comeback. Nach 15 Punkten Abzug wegen gefälschter Finanzberichte geht es langsam wieder aufwärts für die Bianconeri. Mit 35 Punkten rangiert Juve aktuell auf Tabellenplatz sieben.

Ein Weltmeister steht auf dem Platz

Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri ist gespickt mit Stars. Toptorjäger Dusan Vlahovic (23) hat einen Marktwert von 80 Millionen Euro. Ihm zur Seite stehen der argentinische Weltmeister Angel di Maria und Italiens Superdribbler Federico Chiesa (25). Mit Filip Kostic (30) sorgt ein guter alter Bekannter aus der Bundesliga über die linke Seite für Torgefahr.

Unsere Empfehlung für Sie Freiburg trifft auf Juventus Turin Das sind die Twitter-Reaktionen zur Auslosung Die Achtelfinals in der Europa League sind ausgelost. Mit Juventus Turin wartet ein Schwergewicht des europäischen Fußballs auf die Mannschaft von Christian Streich.

Heimvorteil gegen Juventus

Drei Tage nach dem Juve-Spiel steht für den Sport-Club schon wieder Bundesliga auf dem Programm. Die TSG Hoffenheim kommt am Sonntag, 12. März ins Europa-Park Stadion, ehe dann am Donnerstag, 16. März, das Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin im Breisgau ansteht. Für viele SC-Fans ist dieses Spiel das absolute Saison-Highlight - das Erreichen des Viertelfinales nicht ausgeschlossen.

Die doppelten Bayern

In der Bundesliga geht es dann in Mainz und gegen Hertha BSC weiter, ehe am Dienstag, 4. April dann der Trip in die Münchner Allianz Arena ansteht, wo die Freiburger als Außenseiter ums Weiterkommen ins Halbfinale des DFB-Pokal streiten werden. Spätestens seit dem Erreichen des Endspiels im Berliner Olympiastadion im Vorjahr, hat der DFB-Pokal in Freiburg einen ganz besonderen Stellenwert.

Kurze Erholungspause

Vier Tage später gibt es dann übrigens das Bundesliga-Wiedersehen der beiden Clubs im Europa-Park Stadion. Am 27. Spieltag gilt es gegen den Rekordmeister nochmal alle Kräfte zu bündeln. Wer weiß, vielleicht kann der Sport-Club sogar ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Die Champions League ist auf jeden Fall keine Utopie mehr.

Auch RB Leipzig gastiert noch im Breisgau

Doch auch das Restprogramm ab Mitte April hat es für das Streich-Team in sich. Bremen, Schalke bilden die Ouvertüre für die Duelle mit RB Leipzig (6. Mai) und Union Berlin (13. Mai). Am 33. Spieltag geht das letzte Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg über die Bühne, ehe das Saisonfinale am 27. Mai bei Eintracht Frankfurt ansteht.