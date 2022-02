8 Der Fahrer dieses Transporters hatte einen Audi aus Richtung Wolterdingen übersehen. Foto: Eich

An der berüchtigten Tannheimer Kreuzung hat es am Mittwochabend nach längerer Zeit wieder gekracht. Ein Transporter und ein Auto waren zusammengestoßen, eine verletzte Fahrerin kam ins Klinikum.















Villingen-Schwenningen - Gegen 17 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle die Information über einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und eingeklemmten Personen an der Kreuzung zwischen Tannheim und Überauchen. Eine Vielzahl von Rettungskräften war daraufhin an die Einsatzstelle gerufen worden, vor Ort stellte sich die Lage glücklicherweise nicht ganz so dramatisch dar.

Stopp-Stelle übersehen

Ersten Angaben zufolge war der Fahrer eines Lieferdienstes von Tannheim her in die Kreuzung eingefahren. Trotz der deutlichen Stopp-Zeichen übersah er den Audi einer Frau, die von Wolterdingen in Richtung Pfaffenweiler unterwegs war. Der Transporter krachte in die Seite des Audi, wobei beide Airbags ausgelöst wurden. Die Fahrerseite des Audi war zudem derart demoliert, dass die verletzte Fahrerin ihren Wagen über die Beifahrerseite verlassen musste. Eingeklemmt war jedoch niemand.

Vielzahl von Rettungskräften vor Ort

Mehrere Rettungswagen, der Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein weiterer bodengebundener Notarzt, die Helfer vor Ort vom DRK-Ortsverein Tannheim sowie die Feuerwehrabteilungen aus Tannheim und Villingen waren zur möglichen Rettung und der Versorgung der Verletzten vor Ort. Während die Audi-Fahrerin mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht wurde, verblieb der Fahrer des Transporters nach einer Untersuchung durch den Notarzt auf eigenen Wunsch an der Einsatzstelle.

Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die Kreuzung blieb aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehr sicherte den Brandschutz und regelte den Verkehr, die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.