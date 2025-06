Der Nachwuchs des Akkordeonvereins Tannheim hat sich etabliert, große Teile sind auf dem Sprung ins große Orchester.

Was wohl die meisten Zuhörer beim Konzert beim traditionellen Frühlingsfest am Schützenhaus am Himmelfahrtstag nicht wussten, es war sozusagen die Generalprobe für ihren Auftritt beim Euro-Music-Festival im Europa-Park in Rust Ende des Monats.

Das Jugendorchester besteht aus einem Stamm von neun Jugendlichen, war von Katrin Kaiser vom Akkordeonverein zu erfahren. Hinzu kommen die sieben Kinder der Akkordeon-Kids, die schon seit einem halben bis eineinhalb Jahren Unterricht haben. Besonders freut es den Verein, dass die Kinder allesamt aus Tannheim selbst kommen.

Die Jungen haben auch ein eigenes Vereinsleben mit Freizeitgestaltung, dafür sorgen die Jugendbetreuer. Augenscheinlich Spaß machte den Jungen auch die Mithilfe bei den Festivitäten der Großen, wie der Vatertagshock am Schützenhaus zeigte.

Hoch motiviert für Auftritt

Seit dem Weihnachtskonzert läuft das Projekt, die jungen Mitglieder des Jugendorchesters mit angepassten Stücken ans Hauptorchester heranzuführen. Aber zuerst geht es einmal hoch motiviert in die internationale Musikwelt des Europa-Parks.