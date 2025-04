Tannenstraße in Kappel

Die Durchfahrt ist in der Tannenstraße eng.

Im Rahmen der Frageviertelstunde wies in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Kappel ein Bürger auf die Parksituation in der Tannenstraße hin. Dort werde von Anwohnern regelmäßig so geparkt, dass man mit breiteren Fahrzeugen nur vorbeifahren könne, wenn man den Gehweg überfahre.