Tannackerstraße Aichhalden: Wann es mit den Tiefbauarbeiten weitergeht

Da die Telekom in der Tannacker- und Schillerstraße kein Breitband verlegen will und die Firma Stumpp einen Anschlussauftrag abgelehnt hat, werden die Arbeiten neu ausgeschrieben.

Die Tiefbauarbeiten im Buchenweg sind seit Kurzem abgeschlossen. In der Ausschreibung der Sanierung war auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Tannacker- und Schillerstraße enthalten. Gleichzeitig war vorgesehen, dass die Versorger Netze BW und Deutsche Telekom Strom- und Glasfaserkabel mit verlegen. Doch es kam anders.

Wie Kämmerer Philipp Stahl in der Sitzung des Gemeinderats bekanntgab, habe die Telekom kein Interesse daran, in diesen Straßen Glasfaser zu verlegen. Dagegen plane die Netze BW einen großzügigen Ausbau in diesen beiden Wohnstraßen, zusätzlich auch im Johannes-Ott-Weg und in der Oberen Wanne sowie einen Anschluss über den Verkadeweg bis hin zur Trafostation am Friedhof. Allerdings habe es die Firma Stumpp (jetzt Strabag) abgelehnt, Zusatzarbeiten wie Strom- und Glasfaserverlegearbeiten in Form eines Anschlussauftrags zum Buchenweg auszuführen.

Netze BW bleibt bei Planung

Da jedoch nur ein Austausch der Straßenbeleuchtung nicht wirtschaftlich sei, habe die Gemeinde im Einverständnis von Stumpp diesen Auftrag gestrichen, berichtete Stahl.

Die Netze BW wolle an ihrer umfassenden Planung weiterhin festhalten. Die Verwaltung schlage deshalb vor, dass die Netze BW für die Gemeinde die Kabelverlegearbeiten für ein Glasfasersystem und die Straßenbeleuchtung übernehme.

In diesem Angebot sei auch die Bauüberwachung enthalten, die von den beiden für Aichhalden zuständigen Netze-BW-Mitarbeiten Matthias Wössner und Thomas Pfister erledigt würden.

Angebot vom Energieversorger

Vom Energieversorger habe die Gemeinde Angebote in Höhe von 102 300 Euro für Glasfaser und 60 700 Euro für den Austausch der Straßenbeleuchtung erhalten. „Diese Angebotssummen liegen unter den marktüblichen Preisen. Für den Glasfaserhausanschluss wird eine Pauschale von 535 Euro erhoben, die auf die Anlieger umgelegt wird“, informierte der Kämmerer.

Nach Auskunft von Bürgermeister Michael Lehrer soll mit den Tiefbauarbeiten im kommenden Frühjahr begonnen werden. So bald die Netze BW die Arbeiten vergeben habe, werde, wie im Buchenweg erfolgreich praktiziert, ein Gespräch mit den betroffenen Anwohnern stattfinden, versicherte der Bürgermeister.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Vorgehensweise befürwortete das Ratsgremium und stimmte der Vergabe der Glasfaser- und Straßenbeleuchtungsarbeiten in Höhe von insgesamt 163 000 Euro zu.