Tannackerstraße Aichhalden: Wann es mit den Tiefbauarbeiten weitergeht

Da die Telekom in der Tannacker- und Schillerstraße kein Breitband verlegen will und die Firma Stumpp einen Anschlussauftrag abgelehnt hat, werden die Arbeiten neu ausgeschrieben.
Die Tiefbauarbeiten im Buchenweg sind seit Kurzem abgeschlossen. In der Ausschreibung der Sanierung war auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Tannacker- und Schillerstraße enthalten. Gleichzeitig war vorgesehen, dass die Versorger Netze BW und Deutsche Telekom Strom- und Glasfaserkabel mit verlegen. Doch es kam anders.