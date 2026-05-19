„Tankunfall“ in Rottweil 41-jährige Autofahrerin fährt mit Zapfpistole los

Ein „Tankunfall“ der besonderen Art hat sich am Montagabend an einer Tankstelle in Rottweil ereignet. Dabei hat eine 41-jährige Frau vor dem Losfahren vergessen, die Zapfpistole aus dem Tank zu nehmen.