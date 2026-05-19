„Tankunfall“ in Rottweil: 41-jährige Autofahrerin fährt mit Zapfpistole los

Ein „Tankunfall“ der besonderen Art hat sich am Montagabend an einer Tankstelle in Rottweil ereignet. Dabei hat eine 41-jährige Frau vor dem Losfahren vergessen, die Zapfpistole aus dem Tank zu nehmen.
Am Montag gegen 20.30 Uhr betankte eine 41-jährige Frau ihren VW an einer Tankstelle am Berner Feld. Vor dem Losfahren vergaß sie jedoch, die Zapfpistole aus dem Tank zu nehmen. Laut Polizeiangaben riss sie beim Anfahren die Pistole samt Schlauch aus der Tanksäule, sodass die Weiterfahrt der Frau endete.