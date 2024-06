1 Die Avia Tankstelle in Freudenstadt wurde in der Nacht auf Dienstag überfallen. Foto: Beyer

In der Nacht auf Dienstag wurde in Freudenstadt eine Tankstelle überfallen. Wie sich nun herausstellt, ist der Täter dabei offenbar nicht sehr professionell vorgegangen und nahm in Kauf, von vielen Zeugen beobachtet zu werden. Ein Vertreter der Betreiberfirma geht davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Mann gefasst wird.









Selbst mitten in der Nacht ist hier fast immer Betrieb: Zur Avia Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Freudenstadt kommen viele Taxifahrer zum Tanken. Und auch die Rettungsdienste und die Polizei sind regelmäßige Kunden. Nicht gerade ein ideales Ziel für einen Tankstellenraub. So beschreibt es Stefan Wagner, der bei Avia für alle Tankstellen zuständig ist, die von dem Unternehmen direkt betrieben werden.