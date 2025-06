Tankstellenraub in Freudenstadt

1 Der Angeklagte stritt seine Tat nicht ab. Foto: Timo Beyer Der 30-Jährige, der im Juni des vergangenen Jahres eine Avia-Tankstelle in Freudenstadt überfallen hatte, musste sich nun vor dem Landgericht Rottweil verantworten.







660 Euro wurden laut den Ermittlern bei dem Tankstellenraub in Freudenstadt im Juni des vergangenen Jahres entwendet. Das Vorgehen des Täters war dabei eher stümperhaft. Das zeigt sich schon daran, dass in der Kasse deutlich mehr Geld enthalten war, der Täter aber in der Hektik einen Teil der Scheine auf den Boden fallen ließ.