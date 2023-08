1 Tankstellenbetreiber Sven Pflumm an der Station an der B 27 in Balingen. Foto: Kauffmann

Sven Pflumm aus Thanheim betreibt mit seiner Frau 16 Tankstellen in drei Bundesländern, die zusammen mehr als 60 Millionen Liter Kraftstoff abgeben. Dennoch: Wegen Benzin und Diesel steuert nur noch die Hälfte der Autofahrer Tankstellen an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sven Pflumm aus Thanheim hat das Benzin im Blut: Als kleiner Junge nahm er auf dem Barhocker stehend Wechselgeld in der Tankstelle der Eltern entgegen, heute betreibt er mit seiner Frau 16 Tankstellen in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Von Superbenzin bis Diesel: 64 Millionen Liter Kraftstoff pro Jahr fließen von seinen Zapfsäulen in die Tanks der Autos, „das ist eine Hausnummer“, sagt Pflumm – dennoch ist es nicht der Kern des Geschäfts.