Oberndorf - Ein Autofahrer beschwerte sich über chaotische Zustände an der Turbo-Tankstelle in Oberndorf. Wir haben nachgefragt, was an den Vorwürfen dran ist und wie die allgemeine Lage – kurz vor Ende des Tankrabattes – aussieht.

Unter anderem prangerte unser Leser die Preisstrategie an: Früher seien die Preise erst um kurz vor sieben Uhr geändert worden, nun geschehe das in manchen Fällen bereits früher am Morgen.

Betrieben wird die Tankstelle von dem Unternehmen Oel-Heimberger mit Sitz in Rottweil. Deren Geschäftsführer Michael Dittert bezieht Stellung: "Was unsere Preise angeht, orientieren wir uns an der Konkurrenz." Weder betreibe die Oel-Heimberger eine eigene Preispolitik, noch habe es je eine fixe Uhrzeit gegeben, zu der die Spritpreise angepasst wurden.

Keine eigene Preispolitik

"Die Produktpreise zu Diesel und E5 werden regelmäßig aus Karlsruhe abgerufen." Hinzu kämen Faktoren wie zum Beispiel niedrige Wasserpegel im Rhein, die den Preis ebenfalls beeinflussen. Allerdings, so Dittert, käme auf die Verbraucher mit dem Auslaufen des Tankrabattes ein starker Preisanstieg zu. "Bei Super, Super Plus und E10 verteuert sich der Sprit um etwa 30 Cent und beim Diesel um etwa 14 Cent – ohne Mehrwertsteuer."

Erhöhung auf einen Schlag

Zudem gehe Dittert davon aus, dass der Preisanstieg nicht Schritt für Schritt erfolge, sondern auf einen Schlag. Damit rechnet auch eine Mitarbeiterin der BFT-Tankstelle in Bochingen, wobei die Preise in den letzten Tagen immer wieder mal schwankten. "Beim Benzin um etwa zehn Cent, der Diesel lag teilweise über zwei Euro."

Großer Andrang und keine Kartenzahlung?

Preise waren jedoch nicht der einzige Stein des Anstoßes für den Autofahrer: An besagtem Freitag habe ein großer Andrang bei der Turbo-Tankstelle geherrscht – bis zu 45 Minuten Wartezeit, ohne dass es vorangegangen sei. Zudem habe man an einer der Säulen nicht mit Karte zahlen können.

Auf Nachfrage sagt Dittert: "Am Freitag gegen 15.02 Uhr kam es zu einem technischen Defekt am Zapfpunkt Drei." Wegen eines hohen Krankenstandes, Personalmangel und einem Betriebsausflug habe man dies erst später bemerkt.

Dittert bedauert, falls es dadurch zu erheblichen Wartezeiten gekommen sein sollte, und versichert: "Die Reparatur des Automaten wurde bereits in Auftrag gegeben und erfolgt in den nächsten Tagen." Das Kassenhäuschen sei wieder besetzt, so dass den Kunden zu dessen Öffnungszeiten wieder alle Zapfsäulen zur Verfügung stehen.

Auf dem Land auf’s Auto angewiesen

Bei der BFT-Tankstelle habe es laut Auskunft der Mitarbeiterin in den letzten Tagen keine langen Schlangen wartender Autos gegeben. Nach Wegfall des Tankrabatts dürfte sich das nicht ändern, tanken müssten die Leute aber trotzdem; gerade im ländlichen Raum bleibe ihnen nichts anderes übrig.

"Da wird über eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets auf ein 49-Euro-Ticket diskutiert, aber davon profitieren nur die Stadtleute", ärgert sie sich. Im ländlichen Gebiet sei das Auto oftmals praktischer und zeitsparender: "Einer meiner Kunden arbeitet in Rottweil. Mit dem Bus wäre er etwa zwei Stunden unterwegs."

Auch zu Beginn der Woche gab es bei der BFT-Tankstelle laut einer weiteren Mitarbeiterin keinen großen Ansturm. "Zum Feierabend hin kommen zwar immer viele, aber bisher hatten wir keine Schlange bis zur nächsten Kreuzung."

Das Gegenteil war bei der Turbo-Tankstelle in Lindenhof der Fall: Dort seien die Leute laut Angaben einer Mitarbeiterin zu manchen Zeiten bis zum Sportplatz Schlange gestanden. Ein ähnliches Szenario soll sich laut einer Leserin bei der TotalEnergies-Tankstelle in der Rottweiler Straße am Montagabend zugetragen haben.