Seit mehreren Wochen sind die Shell-Tankstellen an der Stuttgarter Straße und in Stammheim geschlossen. Der Mineralölkonzern liefert auch nach mehrfacher Nachfrage keine Begründung, will aber bald wieder öffnen.

Es hatte sich schon im vergangenen Monat angedeutet. In den Shell-Tankstellen in den Kimmichwiesen und in Stammheim war das Warenangebot vor allem bei Zigaretten stark ausgedünnt. „Lieferschwierigkeiten“, erklärte das Personal damals. Anfang Juli waren beide Standorte dann plötzlich nicht mehr geöffnet. Lediglich ein Zettel im Fenster, auf dem „Geschlossen“ steht, informierte die Kunden.

Schnell machten Gerüchte um eine mögliche Insolvenz die Runde. Bestätigen konnte Shell das nicht. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den Hintergründen der aktuellen Schließungen der Stationen aus rechtlichen Gründen keine Auskunft erteilen können“, heißt es nun, geraume Zeit nach der ersten Anfrage unserer Redaktion, von der Pressestelle. Die gleiche Antwort bekam der Schwarzwälder Bote übrigens von Shell in Bezug auf eine Tankstelle in Freudenstadt, die ebenfalls kurzfristig schloss.

Wann wieder geöffnet wird, ist unklar

Die Gründe der Schließung bleiben also unbekannt. Man wolle aber so schnell wie möglich wieder öffnen, heißt es von der Pressestelle. Auch diese Antwort gab das Unternehmen schon bezüglich der Tankstelle in Freudenstadt. Es scheint sich um eine Standardantwort zu handeln. Und die lieferte Shell auch erst auf vielfache Nachfrage.

Wann genau die Tankstellen in Calw wieder eröffnen, konnte der Mineralölkonzern nicht beantworten. Shell antwortete auch nicht auf die Frage, ob die Konkurrenzsituation im Bereich der Stuttgarter Straße zu groß sei. Hier gibt es in der näheren Umgebung fünf Tankstellen. Dazu eine in Althengstett am Kreisverkehr und in Calw am Friedhof.

Ob Shell die beiden Tankstellen zukünftig direkt selbst betreibt? Ist die Immobilie in Stammheim zu klein für eine zeitgemäße Tankstellen- und Shop-Gestaltung? All das lässt der Konzern unbeantwortet. Den Calwern bleibt also nur eines: Abwarten. Darauf, dass die Tankstellen wieder öffnen. Oder darauf, dass sich Shell konkret zur Lage äußert.

