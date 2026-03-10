Tankstellen-Einbrecher ohne Reue: Tat in St. Georgen nicht nachgewiesen – und trotzdem geht’s in Haft

Zwei Tankstellen-Einbrüche und eine Erpressung – deshalb stand ein 34-Jähriger vor dem Konstanzer Landgericht. Nicht alles war dem Kroaten nachzuweisen. Ins Gefängnis muss er trotzdem.
Weil er zwei Einbrüche in ein und dieselbe Tankstelle in Vöhrenbach verübt und er sich beim zweiten Einbruch dem Eigentümer der Tankstelle mit einem Hammer in der Hand entgegen gestellt hatte, um im Besitz seiner Beute zu bleiben, wurde ein 34-jähriger Kroate am Montagvormittag vom Schöffengericht am Landgericht Konstanz wegen dieser Einbruchsdiebstähle und eines daraus resultierenden, räuberischen Diebstahls in einem minderschweren Fall, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt.