Die Steuersenkung auf Spritpreise verpufft zwar angesichts des Pfingstwochenendes weitestgehend, die Trigema-Tankstellen in Rangendingen, Burladingen und Altshausen haben jedoch mit ganz anderen Dingen zu kämpfen.















Normalerweise zählen die Trigema-Tankstellen von Wolfgang Grupp zu den günstigsten im Zollernalbkreis - und sogar im Land. Daher sieht man an den Zapfsäulen in Rangendingen, Burladingen und Altshausen auch häufig Nummernschilder aus den benachbarten Landkreisen.

Firmen-Gründer Wolfgang Grupp, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, hat das Geheimnis der Günstigpreise mal in einem Interview mit der Südwest Presse verraten. "Wir kaufen den Treibstoff lastzugweise zum tagesaktuellen Preis und rechnen sieben Cent (inklusive Mehrwertsteuer) pro Liter dazu. Bei dem Preis bleibt es, bis der ganze Zug verkauft ist."

Seit der von der Bundesregierung verordneten und für die Verbraucher wenig effektiven Steuersenkung auf Spritpreise (Meinungsstück: Wollt Ihr uns etwa abzocken?), umgangssprachlich Tankrabatt genannt, ist es mit dem Tanken bei Trigema aber gar nicht mehr so einfach.

Trigema: Zettel an Tankstellen sorgen für Fragen und Ärger

Schon am Donnerstag klebte in Rangendingen an allen vier Säulen ein Zettel mit der Aufschrift "defekt". Beim Zapfhahn für "Super Benzin" war es einer mit der Aufschrift "Außer Betrieb". Auto- und Motorradfahrer mussten unverrichteter Dinge und verärgert wieder wegfahren.

Tankstellen von Trigema: Vor kurzem wurden sie renoviert

Kurios, denn die Tankstellen wurden ein paar Wochen zuvor renoviert, dabei auch die Zapfsäulen demontiert und wieder neu aufgebaut.

Was genau das Problem bei den Trigema-Tankstellen und vor allem der in Rangendingen ist, hat das Unternehmen dann am Freitag kommuniziert – via Instagram-Story. "Liebe Fans, leider müssen wir euch mitteilen, dass es derzeit zu Lieferengpässen an unseren Tankstellen in Burladingen, Rangendingen und Altshausen kommt. Wir bitten um Verständnis!", teilte Trigema mit.

Trigema-Tankstellen: Wie genau machen sich Lieferengpässe bemerkbar?

Wie genau sich die Lieferengpässe bemerkbar machen, dazu machte der Textilhersteller aus Burladingen keine Angaben. Ebenso wenig wurde erläutert, ob die Tanksäulen wirklich defekt sind oder schlichtweg der Sprit ausgegangen ist.

Der Schwarzwälder Bote hat am Samstagvormittag Trigema um eine Stellungnahme und Präzisierung der Folgen der Lieferengpässe gebeten. Wir berichten nach…

