1 Schon eingegraben und überdeckt. So sieht es an der Baustelle der Firma Reifen Göggel in Gammertingens Innenstadt derzeit aus. Ein Bußgeld wurde fällig, weil die Firma ohne roten Punkt begann. Foto: Rapthel-Kieser

Das Bauvorhaben der Firma Reifen Göggel, die einen Superbenzin-Tank im Erdreich in Gammertingens Innenstadt plant, ist weit fortgeschritten. Göggel begann ohne roten Punkt. Die Eigentumsrechte einer Gegnerin und Anliegern werden durch das Bauvorhaben trotzdem nicht verletzt, urteilt das Landratsamt Sigmaringen.









Trotzdem, die Buchhändlerin Maria Reiser, die in Gammertingens Innenstadt direkt hinter der Niederlassung von Reifen Göggel, ihr Häuschen und ihren Laden hat, hat in einem weiteren Schreiben an das Sigmaringer Landratsamt vor der Sommerpause noch einmal auf die Gefahren eines Superbenzintanks mit 40 000 Litern Fassungsvermögen hingewiesen.